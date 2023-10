Svira i šalje poruke

Sama činjenica da je sve češće ogorčeno osporavan, a sad i sabotiran, samo zato što pokušava reći kako ono što svi trube – možda nije baš sasvim istina, kazuje nam da su mnoge vrijednosti koje su se smatrale usvojenim za sva vremena dovedene u pitanje. Sloboda javne riječi i drugačijeg mišljenja ozbiljno je načeta, između ostalog, baš upornim naporima raznih faktora sa Zapada. Svrha postojanja osamdesetogodišnjeg Rogera Watersa onda je u tome da tu istinu bar javno kaže, kao nekakav anti-Bono. Ne zaboravimo da je ime njegove posljednje turneje: “This is Not a Drill“ (“Ovo nije vežba“, 2022-2023). Cijeli njegov dosadašnji život, od Drugog svetskog do ukrajinsko-ruskog rata, protekao je u znaku ovog vojnog upozorenja. Zato može biti da Roger Waters ipak bolje zna. Kažu u Pulse-u.