Sada galopira samo birokracija
Istekao rok za vraćanje Hipodroma u prvobitno stanje, a teren je i dalje neupotrebljiv
Organizator Thompsonovog koncerta dužan je sanirati štetu o vlastitom trošku, no staze su ispresjecane kanalima od koncertne infrastrukture, a sanacija će trajati mjesecima. Predsjednik Konjičkog društva Zagreb, Marko Ulaga, upozorava da su trkački sportovi paralizirani do proljeća. Situaciju dodatno usporavaju procedure i obezglavljenost Ustanove za upravljanje sportskim objektima. HRT… tema i na Forumu