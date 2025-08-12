Sada galopira samo birokracija

Posve je drugačiji kontekst te kako se pripremiti i koliko vremena imate na raspolaganju. Hrvatska je 1994. godine još bila u ratu. Četvrtina zemlje bila je okupirana, a događaj se trebao odvijati na dometu neprijateljskih raketa i topništva. Također, taj je događaj bio apsolutno emotivan i domoljuban, pun pozitivnih emocija jer je Ivan Pavao II. imao vrlo važnu ulogu u međunarodnom priznanju naše zemlje. To je dalo popriličan štih tom događaju, a imalo je odraza i na samu pripremu njegovog dolaska. Iz razumljivih razloga morali smo raditi u tajnosti, a nismo imali puno vremena na raspolaganju. Prvi posjet pape bio je javni i nekomercijalni i s državnim obvezama prema štićenoj osobi, za razliku od koncerta koji je komercijalan i organizator je privatnik. No, nije bilo incidenata. Za koncert s pola milijuna ljudi čeka ih veliki posao, od parkinga za automobile, nekog reda kod razlaza do protueksplozijskih rizika. Hipodrom ima dovoljno mjesta za kvalitetnu organizaciju, kažu organizatori nekadašnjeg papinog posjeta za N1