Istekao rok za vraćanje Hipodroma u prvobitno stanje, a teren je i dalje neupotrebljiv - Monitor.hr
Danas (16:02)

Sada galopira samo birokracija

Istekao rok za vraćanje Hipodroma u prvobitno stanje, a teren je i dalje neupotrebljiv

Organizator Thompsonovog koncerta dužan je sanirati štetu o vlastitom trošku, no staze su ispresjecane kanalima od koncertne infrastrukture, a sanacija će trajati mjesecima. Predsjednik Konjičkog društva Zagreb, Marko Ulaga, upozorava da su trkački sportovi paralizirani do proljeća. Situaciju dodatno usporavaju procedure i obezglavljenost Ustanove za upravljanje sportskim objektima. HRT… tema i na Forumu


13.07. (16:00)

Kajzerica sanja da je Glastonbury, a budi se u Karlovcu

Hrvatska je bez sumnje dobra koncertna destinacija, ali nemamo prostora za velike komercijalne događaje

Ed Sheeran je prošle godine koncertom na Hipodromu prekinuo 12-godišnji hiatus neodržavanja takvih događaja na zagrebačkoj Kajzerici. Prije njega veće nastupe zabilježili su Red Hot Chilli Peppersi, Metallica i Rolling Stonesi. Nakon Thompsonovog koncerta Tomašević je povukao ručnu za buduće takve događaje, pozivajući se na sigurnost i kvalitetu života Zagrepčana u vrijeme održavanja takvih događaja. Za događaje od opravdanog javnog interesa još da, ali za privatne komercijalne – teško. Još od prošle godine postoji određeni interes da neke svjetske glazbene zvijezde održe koncerte na Hipodromu, ali sve je to još uvijek na razini ispitivanja mogućnosti. Thompsonov koncert je pokazao da se može, no zbog specifičnosti lokacija koje mogu primiti ovakav broj ljudi ukazuje da nemamo “prave prostore za to” i da još uvijek zaostajemo za Europom. tportal

05.04. (13:00)

Koliko ljudi, toliko i automobila

Na Hipodromu je 1994. godine bilo milijun ljudi, no koncert i papin posjet nisu isto, kažu organizatori

Posve je drugačiji kontekst te kako se pripremiti i koliko vremena imate na raspolaganju. Hrvatska je 1994. godine još bila u ratu. Četvrtina zemlje bila je okupirana, a događaj se trebao odvijati na dometu neprijateljskih raketa i topništva. Također, taj je događaj bio apsolutno emotivan i domoljuban, pun pozitivnih emocija jer je Ivan Pavao II. imao vrlo važnu ulogu u međunarodnom priznanju naše zemlje. To je dalo popriličan štih tom događaju, a imalo je odraza i na samu pripremu njegovog dolaska. Iz razumljivih razloga morali smo raditi u tajnosti, a nismo imali puno vremena na raspolaganju. Prvi posjet pape bio je javni i nekomercijalni i s državnim obvezama prema štićenoj osobi, za razliku od koncerta koji je komercijalan i organizator je privatnik. No, nije bilo incidenata. Za koncert s pola milijuna ljudi čeka ih veliki posao, od parkinga za automobile, nekog reda kod razlaza do protueksplozijskih rizika. Hipodrom ima dovoljno mjesta za kvalitetnu organizaciju, kažu organizatori nekadašnjeg papinog posjeta za N1

02.04. (16:00)

Pozdrav Azri, makar s nekog drugog hipodroma

Jurkas: Samo bi još jedna osoba možda mogla postići ovo što je Thompson, samo da želi – Branimir Štulić

Bi li itko drugi mogao izazvati ovakav interes za koncert u Hrvatskoj? “Da ga to zanima i da je u autorskom naponu, možda bi mogao Štulić, ali nitko više. Da se odluči vraćati iz Amsterdama i da hoće prodavati nostalgiju kao što to Bregović radi. Mogao bi, otprilike, taj red veličine. Ali mislim da nitko drugi ne može” – kaže glazbeni kritičar Anđelo Jurkas za Index. Ipak, Thompson je, svakako puno više od Štulića, specifičan po tome što je istovremeno zabavljač i politički simbol. Zadnjih desetljeća Thompson takvo ponašanje ne potiče, ali ga ne može ni kontrolirati jer se, govori Jurkas, “stalno provlači mit o njemu kao nacionalnom zaštitniku”. Jurkas napominje kako u Hrvatskoj kronično nedostaje senzacija, pa onda javnosti dobro dođe netko kao Thompson, iako su njegove poruke već repetitivne.

11.08.2024. (11:00)

Ede, i zatvaranje prometa ćemo ti oprostiti

Spektakl na Hipodromu: Ed Sheeran nastupio pred 70 tisuća ljudi

Jedna od najvećih britanskih pop zvijezda nastupila je sinoć u Zagrebu. Gotovo 70 tisuća ljudi uglas je pjevalo njegove pjesme, cijelo vrijeme komunicirao je s publikom, a obukao je i crnu majicu s natpisom Zagreb. Ed je bio sam na velikoj, okrugloj pozornici, svirajući gitaru i looper. Redali su se hitovi sa svih njegovih albuma poput “Shivers, “The A Team”, “Dive”, i “Eyes Closed”, koju je napisao kad je umro njegov najbolji prijatelj. Poseban gost na koncertu bio je Calum Scott, koji je uz našeg Dinu Jelusića nastupio kao predgrupa. Večernji kaže kako Hipodrom nije nikad bio posjećeniji. Index

07.07.2019. (22:30)

Cingel: Obračun šerifa i zakona kod ZG korala

“Suštinu prevare Bandićevog megaprojekta dubaizacije Zagreba ne treba puno objašnjavati: projekt ne proizlazi iz GUP-a, kao dokumenta koji definira javne interese, iza kojega stoji javna ovjera i koji bi trebao polaziti od nekakve koncepcijske razine, nego se, obratno, GUP skupa sa svim njegovim konceptima mijenja da bi ga se prilagodilo misterioznom projektu za koji je Bandić ispotpisivao ugovore u Dubaiju apriorno demokratskim fazama postupka te koji do dana današnjeg nitko nije vidio ni u Skupštini ni u javnosti, mimo famozne skice iz opskurnog raspisa natječaja za promatrački toranj na Hipodromu”, piše Ivan Cingel za Forum.tm.

 

23.06.2019. (17:30)

Ne bu išlo

Središnji državni ured za šport: Bez našeg odobrenja, nema gradnje na hipodromu

Pozivajući se na Zakon o sportu, Središnji državni ured za šport poručio je da prenamjena Zagrebačkog hipodroma neće biti moguća bez njihove suglasnosti i osiguranja zamjenske lokacije. Zahtjev za suglasnost od Grada još nisu zaprimili. Izmjene GUP-a, kojima bi se trebala omogućiti stambeno- poslovna gradnja na području hipodroma, trebale bi biti na dnevnom redu Gradske skupštine 10. srpnja. 24sata

09.06.2019. (11:30)

I konje tjeraju

Prosvjed protiv zatvaranje hipodroma: “Sjaši više!”

Nekoliko stotina građana prosvjedovalo je protiv Bandićevog plana da na mjestu hipodroma nikne projekt tzv. zagrebačkog Manhattana. Prosvjednici su nosili transparente “Ne uništavajte zeleni dio našega grada”, “Ni ovce ne dopuštaju da ih majmuni vode”, “Oj Milane, pobratime mio, što si od Zagreba učinio”, “Sjaši više”… Gradonačelnik se na to ne obazire. N1


08.06.2019. (00:30)

Zagreb je u potrazi za zamjenskom lokacijom za Hipodrom čiji ga korisnici prema naputku gradonačelnika do kraja godine moraju napustiti

04.06.2019. (11:30)

Betondrom

Prosvjed za hipodrom: Ovo je katedrala konjičkog sporta

Nakon najave da će grad iseliti korisnike zagrebačkog hipodroma, građani su se pobunili i najavljuju prosvjed. Čak 170 stanovnika zagrebačkog hipodroma morat će pronaći novi smještaj, do početka prosinca, a poručuju da alternativu nemaju. Prosvjed ‘Ne dirajte mi hipodrom’ je u subotu u 10 sati na glavnom ulazu u hipodrom. RTL