Rolling Stonesi se doimaju se vrlo angažirani po pitanju korona krize. Pretprošle subote su nastupili u One World: Together At Home projektu sa pjesmom You Can’t Always Get What You Want, a pred tri dana su objavili ovu pjesmu i potvrdili da su i dalje u dobroj skladateljskoj formi.

I’M A GHOST

LIVING IN A GHOST TOWN

IT ISN’T ANY FUN

IF I WANT A PARTY

IT’S A PARTY OF ONE