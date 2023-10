Slušaj najglasnije

Singl je snimljen u losanđeleskom Henson Recording studiju, londonskom Metropolis studiju, te u studiju na Bahamima, a napisali su ga Mick Jagger i Keith Richards. Tijekom studijskih seansi u Los Angelesu, The Rolling Stones pozvali su Stevieja Wondera i Lady Gagu da rade zajedno – rezultat ove formule je pjesma koja je jučer ugledala svjetlo dana. „Sweet Sounds of Heaven” kao i hitovi „You Can’t Always Get What You Want” i „Shine A Light” – posuđuje elemente iz gospel glazbe i nepogrešivo nas vraća nenadmašne, buntovne i originalne 60′ godine 20. stoljeća, za mnoge vrijeme kad je nastala najbolja popularna i rock’n’roll glazba. Ravnododna