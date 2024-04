Uz dežuranje od ranog jutra da si zauzmete mjesto

Proljeće nekima počinje s mirisom roštilja za vikend. Vlastiti prijenosni roštilj svakako će vam dopustiti širi izbor lokacija, ali ako vas baš Medvednica vuče, u Parku prirode nije dopušteno loženje vatre, ili upotreba recimo plinskog roštilja, ili ikakve naprave koja baca vatru, piše punkufer. Paljenje vatre dopušteno je samo na mjestima koja su za to predviđena, uređena i označena, a takvih livada na Medvednici – danas više nema. Oni koji se ogluše na ovu zabranu, bit će novčano kažnjeni. Zato imate posebno oganizirana mjesta za to na Jarunu, Bundeku, Savici, u šumarku kod nedovršene bolnice u Blatu, a ako baš Medvednica vuče, imate zidane roštilje uz planinarske i ugostiteljske objekte. No, bilo bi dobro da se dogovorite s nadležnima unaprijed. N1