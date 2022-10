Zbog rata u Ukrajini Rusija preispituje svoju ulogu u Siriji i Libiji

Rusi povlače vojsku, dio zapovjednog kadra i proturaketne sustave S-300 iz Sirije u Ukrajinu. To piše New York Times, ali i neki izraelski mediji, pozivajući se na obavještajne izvore u Siriji i Izraelu. Kako se navodi, riječ je o čak dva bataljuna od oko 1200 do 1600 vojnika, a povučeni su i suvremeni proturaketnu sustavi S-300 i još neko naoružanje. Sve je to odmah otišlo na ukrajinsko bojište, tvrde izvori na koje se američki list poziva. Povlačenje ruske vojske moglo bi promijeniti situaciju u Siriji – ojačati težnje Turske da zagospodari još većim teritorijem, zatim da oslabi poziciju predsjednika Bašara al Asada koji opstaje isključivo zbog ruske vojne prisutnosti (strah u Damasku zbog ovog poteza Rusije sigurno nije mali), te će dati Izraelu još više poticaja za operacije u Siriji jer više nema tolike opasnosti za njihove rakete od S-300. Jutarnji