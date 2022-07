Igra toplo-hladno s Europom

Kroz plinovod Sjeverni tok 1 u četvrtak je, nakon desetodnevnog remonta, opet potekao plin iz Rusije u Europu, mada ne maksimalnim kapacitetom. Unatoč tomu je to u Europi, i to posebice u Njemačkoj, izazvalo olakšanje. U najvećoj europskoj zemlji i u najvećem europskom gospodarstvu je postojala bojazan da bi Rusija, uz ovaj ili onaj izgovor, u potpunosti mogla zatvoriti ovaj najvažniji plinovod. No ruski predsjednik Vladimir Putin očito ne želi ispustiti iz ruku ovo omiljeno i još vrlo moćno oružje. U slučaju potpunog prekida dotoka plina preko Sjevernog toka 1, Europska unija bi odmah aktivirala najviši stupanj energetskog izvanrednog stanja. To bi značilo i embargo na uvoz ruskog plina kojeg međutim ne bi uveo EU nego sama Rusija. Nakon toga bi za Rusiju bilo teško spontano opet u kratkom roku obnoviti isporuku. To bi međutim za Moskvu značilo priznanje da Gazprom bez mušterija u Europi zapravo ne zna kuda bi s ogromnim količinama plina. DW