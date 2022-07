Tenzije se dižu

“Sukob Rusije i Ukrajine će vjerojatno završiti za četiri do šest mjeseci. Bit će to finale bez pobjednika, na dulji rok ‘zamrznuti sukob’, nalik na onaj u Korejskom ratu. Na rusko-ukrajinskoj granici takvo će stanje vladati još dugo, zapravo, imat ćemo novu Sjevernu i Južnu Koreju u Europi”, izjavio je James Stavridis, bivši vrhovni zapovjednik snaga NATO-a za Europu na njujorškom radiju WABC 770 AM. “Evidentno je da je ukrajinski sukob zaglavio na obje strane. Ukrajinci pružaju neočekivano jak otpor, a Putinovi ratni planovi nisu se pokazali baš učinkovitima: dobio je malo teritorija u odnosu na ambicije s kojima je ušao u sukob”, zaključuje admiral Stavridis. Slobodna