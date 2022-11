I mir košta

Rezolucije Opće skupštine UN-a nisu pravno obvezujuće. One više imaju političku težinu jer odražavaju mišljenje međunarodne zajednice. To izražava političku namjeru da se ne zaboravi da je Rusija, kao agresor, dužna popravi tu štetu. Pravno obvezujuću odluku o reparacijama bi stoga mogao donijeti Međunarodni kazneni sud koji može suditi pojedince za genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin agresije. Konfisciranje ruske imovine kao reparacije nije moguća bez pravnog temelja. Ukidanje sankcija Rusiji u zamjenu za pristanak na plaćanje reparacija bilo bi manje problematično s pravne točke gledišta, no malo je vjerojatno da bi Rusija pristala na takav Mirovni ugovor. DW