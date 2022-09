A ti boga!

Ruski patrijarh Kiril je tijekom nedjeljne propovijedi, referirajući se na rat u Ukrajini, rekao da “žrtvovanje samoga sebe za ispunjenje vojne dužnosti čisti od svih grijeha”, piše ukrajinska Pravda. U prijašnjim propovijedima ruski patrijarh je govorio kako Rusi u Ukrajini čine “herojska djela” ako ubijaju Ukrajince.

What is the Russian Orthodox Church making of Putin's mobilisation?

Patriarch Kirill said in his sermon today that soldiers dying in Ukraine would have all their sins washed away pic.twitter.com/PBBD7FxlfO

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 25, 2022