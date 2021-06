Vjetar se vezat ne može...

Meteorolozi još ne znaju zašto se formirao razorni tornado, no zaključuju kako su se uslijed oluja u Europi tamo stvorili uvjeti za to: Posložili su se svi dinamički atmosferski uvjeti koji su potrebni za nastavak ovako razornog tornada – jaka nestabilnost atmosfere, promjena smjera vjetra po visini, izrazito velika energija i mehanizam koji je tu energiju mogao iskoristiti. Došlo je do nastanka superćelije (Index). Tornado se klasificira po takozvanoj Fujitovoj ljestvici od F0 do F5, pri čemu je F5 najjači. Ovaj je bio, procjenjuje se, oko F3, a postigao je brzinu od oko 219 km/h. Iako su prognozirali jaku oluju za to područje, tornado se nikada ne može predvidjeti. Stručnjaci ne isključuju mogućnost da se on pojavi i u Hrvatskoj, iako su prilike za to znatno manje.