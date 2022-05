Trideset godina u analognom, a trideset godina u digitalnom okruženju

Današnjim generacijama prijeti mnogo nezgodniji paket opasnosti. Moja generacija ostavlja im urušene institucije, nikad izgrađeni sustav vrijednosti i bezvizionarstvo. A na to se sada slažu agresivna Rusija, osnažena Kina, SAD s unutarnjim razdorima… Priroda se sveti što joj je učinjeno maksimiranjem ekonomskog rasta po svaku cijenu. K tome, tu je digitalna revolucija koja ubrzava život i uvjete za rad do točke u kojoj ljudski mozak samo što ne pukne. Ako se vratimo mom razredu, od nas 28 živo je 26. Zanimljivo, trećina smo samostalni poduzetnici (tvrtke, obrti, OPG-ovi, odvjetnički uredi). Trećina su državni službenici. Nekoliko kolega zaposlenici su u tvrtkama, a imamo i dvije dugotrajne dobrovoljne nezaposlenosti. Možda će slična struktura biti i u generacijama koje upravo ulaze u svijet rada. Ono u čemu bismo se mogli drastično razlikovati mjesto je rada. Od nas 26 samo je jedan kolega izvan Hrvatske. Kad sadašnji maturanti budu slavili npr. 20-godišnjicu mature, to će, vjerojatno, raditi virtualno, osvrće se na svoju maturu Miodrag Šajatović za Lider.