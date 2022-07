Ja ne vjerujem gazdi, on ne vjeruje meni

Filipović nije došao na mjesto ministra s dobrim imidžem. Dobar glas izgubio je nesmotrenostima u vrijeme kampanje za gradonačelnika Zagreba. A onda su mediji jedva dočekali njegovu priču da 20 minuta u SAD-u nije prešao cestu jer nije znao za tipku na semaforu. Imidž ne mora biti istina, ali je činjenica. No, u ministarskom razdoblju nije mu se dogodio niti jedan gaf koji bi medijima dao štofa za nastavak serijala. Za nadati se da povoda za ismijavanje novi ministar više neće davati. No to je manji dio izazova. Veći je problem što se Davor Filipović uselio u ministarstvo koje nalikuje čudnovatom kljunašu. Kao i prethodnici mu, Filipović upada u zamku da većinu vremena odvaja za energetiku, a industrija opet ostaje po strani. Nedavno se iz ministarstva moglo čuti da se priprema industrijska strategija koja će se temeljiti na reformi pravosuđa i obrazovanja. Poznavajući stavove Filipovića kao profesora, posebno ćemo pratiti hoće li se usuditi suprotstaviti se takvom tragikomičnom i s realnošću posvađanom pristupu. Miodrag Šajatović za Lider.