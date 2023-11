Act surprised

Ta pojava se događa kada AI koristi podatke za učenje iz podataka koje je generirala druga AI. Tako može doći do degeneracije podataka. Generativna AI, koja je sveprisutna u našim digitalnim i stvarnim životima, temelji se na podacima koje su stvorili ljudi. Veliki jezični modeli (LLM) ne generiraju sadržaj ni iz čega već su obučeni generirati odgovore koristeći materijale, obično skupljene s weba i drugih javnih izvora. No, kada se generativna AI uči na sintetički stvorenom sadržaju, počinju se događati čudne stvari. Istraživači s Stanforda otkrili su kako je potrebno samo pet ciklusa obuke na sintetičkim podacima da odgovori koje daje AI postaju postanu beskorisni. U tom slučaju, posljedice ‘podatkovnog incesta‘ mogu biti dalekosežne. Kao što je degeneracija dovela do propasti Habsburške monarhije, tako bi i ‘podatkovni incest‘ mogao dovesti do propasti generativne AI. Lider