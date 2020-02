Svestrani radnik

“Hrvatska je uspješno prešla zahtjevan i dug put do članstva u najvećem svjetskom sustavu globalne sigurnosti. Zemlja koja je još bila u fazi osnivanja i stabiliziranja temeljnih državnih institucija tako brzo postaje članicom svjetskog sigurnosnog sustava – NATO-a. Kakav je to veliki uspjeh Republike Hrvatske, i to, kako vidimo, bez državnog vrha. Što bi tek bilo da smo tada imali predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i Vlade RH?!” upitali su ironično Mesić, Sanader i Bebić u pismu premijeru i predsjednici jer nisu bili među 500-tinjak pozvanih na proslavu 10. godišnjice ulaska u NATO (ovdje pismo u cijelosti). T-Portal je bio zamolio Bebića da komentira rad Sabora, on odbio jer “ako ne mogu reći nešto afirmativno, onda je bolje da ništa ne govorim”.