Fimi na plimi

Vice Mihanović, HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika, ravnatelj Lučke uprave u Splitu, fakultetski predavač i predsjednik gradskog ogranka HDZ-a plagirao dio doktorske disertacije “Ekonomski učinci pomorskog prometa i transporta u funkciji gospodarskog razvoja” koju je obranio 28. veljače 2018. godine na osječkom Ekonomskom fakultetu. Program PlagScan otkrio je kako 18,3 % rada plagirano, no alatom se otkrivaju samo necitirani izvori na jeziku rada (hrvatskom), ali ne i prepisivanje s engleskoga uz nenavođenje izvora. Problematika citiranja odavno je studentima i studenticama jasna te pri pisanju radova Sveučilište od njih zahtijeva navođenje svakog izvora iz kojega je preuzet sadržaj, no to se očito ne odnosi i na “posebne” slučajeve. Index