Novi asfalt, stari problemi
Savski most – kulturno dobro koje je propustom obnove degradirano i ne služi svojoj svrsi
Savski most, unatoč prenamjeni u pješački most prije četrdeset godina, ne služi svojoj svrsi. Nedavna obnova 2022. zadržala je prometnu strukturu, a nova ograda narušila je njegov status kulturnog dobra. Najveći dio mosta, umjesto pješacima, namijenjen je biciklistima. Građanske inicijative već godinama predlažu bolju organizaciju prostora, ali zbog propusta u obnovi i nedostatka ambicije nadležnih, mogućnosti za poboljšanje su ograničene. Most ima potencijal postati atraktivan javni prostor, ali kratkovidno planiranje to sprječava. Kažu na H-alteru.