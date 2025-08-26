Savski most - kulturno dobro koje je propustom obnove degradirano i ne služi svojoj svrsi - Monitor.hr
Danas (20:00)

Novi asfalt, stari problemi

Savski most – kulturno dobro koje je propustom obnove degradirano i ne služi svojoj svrsi

Savski most, unatoč prenamjeni u pješački most prije četrdeset godina, ne služi svojoj svrsi. Nedavna obnova 2022. zadržala je prometnu strukturu, a nova ograda narušila je njegov status kulturnog dobra. Najveći dio mosta, umjesto pješacima, namijenjen je biciklistima. Građanske inicijative već godinama predlažu bolju organizaciju prostora, ali zbog propusta u obnovi i nedostatka ambicije nadležnih, mogućnosti za poboljšanje su ograničene. Most ima potencijal postati atraktivan javni prostor, ali kratkovidno planiranje to sprječava. Kažu na H-alteru.


Slične vijesti

29.05.2017. (19:16)

Ruzinavi most

Predizborna obmana na Savskom mostu

Taman uoči lokalnih izbora, Savski most, pješački most kod okretišta na Savi, doživio je šminkanje, na njemu su postavljene žardinijere sa cvijećem i klupice. No to je samo rasipanje javnog novaca jer se nije riješio osnovni problem, a to je hitna renovacija jer most nije siguran za građane, upozorava 1 posto za grad. Na slikama se vidi zahrđala armatura mosta, te rupe. Pogledaj.to

13.10.2015. (13:47)

Partizanski most

Crvena linija na Savskom mostu

Na zagrebačkom Savskom mostu predstavljen je rad arhitekta Davida Kabalina Crvena linija. Linija najkraćim mogućim putem spaja i povezuje dvije obale, a suodnos dvaju linija stvara napetost; uz krivulju mosta koju doživljavamo kao ravnu liniju, ravnu liniju doživljavamo kao krivulju. Rad ujedno oživljava i memoriju na Crveni most koji se nekada nalazio točno na mjestu današnjeg Savskog mosta, te podsjeća na 70. obljetnicu oslobođenja Zagreba na autentičnoj lokaciji ulaska partizana u grad. H-alter