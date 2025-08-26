Novi asfalt, stari problemi

Taman uoči lokalnih izbora, Savski most, pješački most kod okretišta na Savi, doživio je šminkanje, na njemu su postavljene žardinijere sa cvijećem i klupice. No to je samo rasipanje javnog novaca jer se nije riješio osnovni problem, a to je hitna renovacija jer most nije siguran za građane, upozorava 1 posto za grad. Na slikama se vidi zahrđala armatura mosta, te rupe. Pogledaj.to