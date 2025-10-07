Kad bend svira i selu noću ne da mira

Scena izvan Zagreba: kako rock preživljava u Šibeniku, Zaboku, Koprivnici i Benkovcu - Monitor.hr
Scena izvan Zagreba: kako rock preživljava u Šibeniku, Zaboku, Koprivnici i Benkovcu

Dok ostatak zemlje zimi tone u tišinu, u Šibeniku, Zaboku, Koprivnici i Benkovcu još ima života. Azimut u Šibeniku održava kulturni puls cijele godine, Regenerator u Zaboku postaje zagorski epicentar urbane kulture, a benkovački Vlajter-ego prkosi zaboravu uz festival Vlajternativa i koncerte u pizzeriji. Projekt AJMO pokušava oživjeti scenu i u drugim manjim gradovima, ali publike i prostora često manjka. Na sjeveru Hrvatske ističe se Koprivnica koja već godinama ima razvijenu jazz, rock i punk scenu. Sve se vrti oko FUNK-a, Rocklive-a, a nadu ulijeva i Fest Jazza. Iako su svi najbolji koncerti uglavnom u metropoli i ponegdje uz more ljeti, dokle god ima entuzijasta s gitarom i produžnim kablom, ni scena izvan Zagreba neće utihnuti. Večernji


