Po novom zakonu, Kanađani u dobi od najmanje 18 ili 19 godina (skoro 21 u Quebecu) moći će kupiti do 30 grama kanabisa i uzgajati do četiri biljke kod kuće. Privatne i javne trgovine za prodaju kanabisa te prodaja putem interneta uspostavljeni su diljem 13 pokrajina i teritorija. Kanada je nakon Urugvaja druga zemlja u svijetu koja je legalizirala marihuanu. N1

Here are the first people to buy cannabis legally in Canada pic.twitter.com/Eg1SUv7g3v

— The Guardian (@guardian) October 17, 2018