Nema nevažnih funkcija

Za diskriminaciju žena u politici dijelom su krive i žene same, piše bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u kolumni za Dnevnik.si. “Ruku na srce, žene ne vole svoj glas davati ženama i u politici više vjeruju muškarcima jer misle da je to muški posao, makar to žene javno neće nikada priznati”, piše Kosor. Navodi i da se ženama političarkama ne opraštaju osobine ili ponašanje koje se kod muških kolega smatraju normalnima ili čak poželjnima. Index