Ni Sherlock Holmes ovdje ne bi znao odakle početi

Iza svakog od ovih sedam zloglasnih hladnih slučajeva ubojstava stoji mračna povijest prepuna neodgovorenih pitanja. Od viktorijanskog Londona i Jacka Trbosjeka do brutalnog ubojstva JonBenét Ramsey 1996. godine, ovi su zločini potresli javnost i stubokom promijenili forenziku te potrošačke standarde. Iako su moderna DNK analiza i geneza nedavno otkrile identitete “Somertonskog čovjeka” (Charles Webb) i “Dječaka u kutiji” (Joseph Augustus Zarelli), ključni odgovori – tko su ubojice i koji su im bili motivi i dalje ostaju zakopani u povijesti. Desetljećima kasnije, ovi slučajevi ostaju fascinantne crne rupe kriminalistike. Mental Floss