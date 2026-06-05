Danas (10:00)
Ni Sherlock Holmes ovdje ne bi znao odakle početi
Sedam zloglasnih zločina koje ni moderna forenzika nije uspjela riješiti
Iza svakog od ovih sedam zloglasnih hladnih slučajeva ubojstava stoji mračna povijest prepuna neodgovorenih pitanja. Od viktorijanskog Londona i Jacka Trbosjeka do brutalnog ubojstva JonBenét Ramsey 1996. godine, ovi su zločini potresli javnost i stubokom promijenili forenziku te potrošačke standarde. Iako su moderna DNK analiza i geneza nedavno otkrile identitete “Somertonskog čovjeka” (Charles Webb) i “Dječaka u kutiji” (Joseph Augustus Zarelli), ključni odgovori – tko su ubojice i koji su im bili motivi i dalje ostaju zakopani u povijesti. Desetljećima kasnije, ovi slučajevi ostaju fascinantne crne rupe kriminalistike. Mental Floss