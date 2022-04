Stvarnost smiješnija od fikcije

Prvo što se mora reći jest da je sve ili gotovo sve što se u seriji događa uzeto iz stvarnog života, sve su to autori serije, njihovi prijatelji, prijatelji prijatelja, doživjeli, napravili… Naravno, kroz autorski filter Larryja Davida i Jerryja Seinfelda to je postalo smiješno, bizarno, urnebesno ili dio opće kulture. Valja nadodati kako su oni u seriji isti kakvi i u stvarnosti (lik Costanze je rađen prema Davidu). Nije nepoznato da je Kramer uistinu nastao po susjedu Larryja Davida s kojim je ovaj imao sličan odnos kao Jerry Sienfeld s Kramerom. No, knjiga je namijenjena ljubiteljima serije, a u njoj autorica gotovo detektivski povezuje detalje u uzročno posljedičnu priču i pri tome donosi niz nepoznatih i zanimljivih detalja. Express