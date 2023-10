Nepravda će biti ispravljena

U devet sezona serije čini se da Jerry, Elaine, George i Kramer nisu izgledno primijetili da su, kada bi izašli iz Jerryjeva stana i skrenuli desno kroz hodnik, nastavili hodati kroz prostor koji je trebala zauzimati njihova kuhinja. Iako neki ljudi raspravljaju o tome koliko je stan veliki s obzirom da likovi iz serije nemaju stalne poslove niti velike plaće, mnoge fanove zabavlja i sam studijski set s brojnim vratima u stanu koje ne vode doslovno nigdje. Neki su otišli toliko daleko i usporedili Jerryjev stan s hotelom iz Kubrickovog filma The Shining (Isijavanje). Za takve je picajzle serija Seinfeld, izgleda, egzistencijalni horor. IFL Science

I love the idea that Jerry’s apartment is like the Overlook Hotel in the Shining and just has a bunch of spatially impossible doors to nowhere in it.

Seinfeld is a psychological horror series. pic.twitter.com/VwkkempspT

— Trey the Explainer (@Trey_Explainer) April 7, 2021