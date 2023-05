Sve zbog jedne žene... Ili dvije? Tri?

Kompanija TerraPower, koju financira Bill Gates, u suradnji s PacifiCorpom Warrena Buffeta, najavila je lani demo projekt gradnje novog nuklearnog reaktora u saveznoj državi Wyoming. Ovaj reaktor, naziva Natrium, trebao je biti prototip za buduće malene, modularne fisijske reaktore, koji bi bili potpuno nova generacija elektrana, s potpuno ekološki prihvatljivim i održivim načinom rada. Tada je plan bio odmah krenuti u izradu prvog reaktora, s ciljem da on bude funkcionalan do 2028. godine. No, kako su još prošle godine odnosi SAD-a i Rusije bili koliko-toliko normalni – nije bilo rata u Ukrajini ni međunarodnih sankcija – Gatesova kompanija planirala je – barem u početku – gorivo nabavljati od Rusa. Radi se o srednje obogaćenom uraniju koji ima udio izotopa uranija-235 između 5 i 20 posto. To se gorivo naziva HALEU (high-assay low-enriched uranium), a Rusija je bila istaknuta kao jedini mogući dobavljač jer je SAD zaustavio širenje proizvodnje HALEU uranija na svojem teritoriju. Bug