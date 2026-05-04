Profesija kao i svaka druga... skoro
Seksualni rad u seriji Euphoria: Nerealan i stigmatizirajući prikaz
Seksualni radnici oštro kritiziraju treću sezonu serije Euphoria zbog nerealnog i stigmatizirajućeg prikaza njihove industrije. Glavne zamjerke odnose se na tehničke netočnosti (poput fetiš sadržaja zabranjenog na OnlyFansu), glamurizaciju lake zarade te forsiranje mračnih tropa o nasilju i degradaciji. Profesionalci ističu da tvorac serije, Sam Levinson, koristi seksualni rad kao šokantnu estetiku umjesto kao stvaran posao koji zahtijeva brendiranje i poslovnu strategiju. Umjesto osnaživanja, serija nudi muške fantazije, oduzimajući likovima autonomiju i svodeći kompleksnu profesiju na puki vizualni spektakl. Dazed