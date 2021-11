Da sam ja premijerka, ja bi...

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić bila je gošća kod Stankovića. Pričala je o Covid potvrdama, sukobu Milanovića i Banožića te se dotaknula teksta Borisa Dežulovića o Vukovaru. COVID potvrde aktiviraju brojne etičke probleme, jer građani koji nemaju novaca za testiranja u lošijoj su situaciji od onih koji imaju novaca. Zaključila je kako građani gube mogućnost izbora, kad se već potvrda dijeli cijepljenima i oni koji su (dokazano) preboljeli Covid. Za sukob Milanović-Banožić tvrdi da se tu radi o sukobu temperamenata, no da se potežu pravna pitanja gdje samo jedan od njih može biti u pravu. No, smatra kako nije dobra politizacija vojske. Za Dežulovićev tekst tvrdi da je uvredljiv, no isto tako da je polarizirao javnost i potpomogao ono protiv čega se bori – lažno domoljublje. HRT