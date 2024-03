Uvijek za dobar sf

Možda joj treba nekoliko epizoda da u svojim scenama prikaže opravdanje za to da svaka epizoda košta k’o godišnji proračun neke hrvatske općine srednje veličine. Možda tek negdje od treće epizode krenu velebne scene koje nisu samo CGI na steroidima. No priča je zanimljiva od samog početka. Zrinka Pavlić voli znanstvenu fantastiku u kojoj su ta znanost i tehnologija u službi dobre fikcije, priče, prikaza ljudskog stanja. ‘Problem 3 tijela’ ispunjava te uvjete – bazira se na znanosti i izmaštanoj budućnosti ljudskoga roda koja je oblikovana tom znanosti i napretkom, a isto se tako uvelike bavi ljudima i društvom. Vjerujem da je fanovima možda prepovršna, nedovoljno kompleksna i, u odnosu na ono što je napisao Liu Cixin – preglupa. No za jednu Netflixovu seriju, seriju koja zabavlja, ali ipak pomalo i dotiče moždane vijuge gledatelja – vrlo je gledljiva i zanimljiva. Tema originalne kineske inačice.