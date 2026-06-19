Kad ti se nebo i magneti sruše na glavu

Gibanja su koncipirana tako da nastoje pratiti gibanja na suvremenoj glazbenoj sceni, otkrivati i predstavljati eksperimentalne zvukovne umjetničke prakse s namjerom da potaknu različite načine slušanja i ponude neka nova i drugačija auditivna iskustva. Ovogodišnji program donosi recentno prostorno-zvučno stvaralaštvo – višekanalne elektroakustičke kompozicije Alexandrea Babela, Judith Hamann i Ursule Winterauer, zatim glazbu izvedenu na drugačijim, DIY instrumentima kao što su elektromagnetski sustav velicon Jasne Veličković i 3D-pisač Merche Blasco i Biliane Voutchkove. Donose i apstraktni minimalizam, ambijentalni drone mlade glazbenice u usponu Abigail Toll, a prvi put Gibanja donose i filmsku projekciju – poetičan eksperimentalni dokumentarac o pionirki elektroničke i drone glazbe Éliane Radigue. I na kraju, ali ne manje važno, Gibanja donose i suvremeno glazbeno stvaralaštvo zagrebačke eksperimentalne scene: The Anti-Teleological Rock Combo. Novosti