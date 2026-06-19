Šesto izdanje festivala Gibanja donijelo katarzični zvučni kaos u Pogon Jedinstvo - Monitor.hr
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Kad ti se nebo i magneti sruše na glavu

Šesto izdanje festivala Gibanja donijelo katarzični zvučni kaos u Pogon Jedinstvo

Šesto izdanje KONTEJNER-ova festivala eksperimentalnih zvučnih događanja “Gibanja” (2026.) ponudilo je eklektičan miks inovativnih i angažiranih glazbenih praksi. Od otvorenja s Kutinovom kompozicijom SKYFALL, u kojoj metalne ploče padaju s magneta simbolizirajući urušavanje svijeta, festival je istraživao granice zvuka kroz prostorne audio-difuzije, elektroničke minijature i dekonstruirani sevdah Vesne Pisarović. Uz ekološke teme projekta Zvukospjevi, program je zaključen nastupom umjetnice Dis Fig, koja je sirovim krikovima i spuštanjem među publiku srušila sve barijere te donijela potpunu katarzu za kraj festivala. Kulturpunkt


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22.05.2024. (07:00)

Puno buke, to su gibanja kroz razne zvuke

U Zagrebu se ovog tjedna u KONTEJNER-ovoj organizaciji održava četvrto izdanje Gibanja – Eksperimentalno-zvučnog događanja

Gibanja su koncipirana tako da nastoje pratiti gibanja na suvremenoj glazbenoj sceni, otkrivati i predstavljati eksperimentalne zvukovne umjetničke prakse s namjerom da potaknu različite načine slušanja i ponude neka nova i drugačija auditivna iskustva. Ovogodišnji program donosi recentno prostorno-zvučno stvaralaštvo – višekanalne elektroakustičke kompozicije Alexandrea Babela, Judith Hamann i Ursule Winterauer, zatim glazbu izvedenu na drugačijim, DIY instrumentima kao što su elektromagnetski sustav velicon Jasne Veličković i 3D-pisač Merche Blasco i Biliane Voutchkove. Donose i apstraktni minimalizam, ambijentalni drone mlade glazbenice u usponu Abigail Toll, a prvi put Gibanja donose i filmsku projekciju – poetičan eksperimentalni dokumentarac o pionirki elektroničke i drone glazbe Éliane Radigue. I na kraju, ali ne manje važno, Gibanja donose i suvremeno glazbeno stvaralaštvo zagrebačke eksperimentalne scene: The Anti-Teleological Rock Combo. Novosti