Kad ti se nebo i magneti sruše na glavu
Šesto izdanje festivala Gibanja donijelo katarzični zvučni kaos u Pogon Jedinstvo
Šesto izdanje KONTEJNER-ova festivala eksperimentalnih zvučnih događanja “Gibanja” (2026.) ponudilo je eklektičan miks inovativnih i angažiranih glazbenih praksi. Od otvorenja s Kutinovom kompozicijom SKYFALL, u kojoj metalne ploče padaju s magneta simbolizirajući urušavanje svijeta, festival je istraživao granice zvuka kroz prostorne audio-difuzije, elektroničke minijature i dekonstruirani sevdah Vesne Pisarović. Uz ekološke teme projekta Zvukospjevi, program je zaključen nastupom umjetnice Dis Fig, koja je sirovim krikovima i spuštanjem među publiku srušila sve barijere te donijela potpunu katarzu za kraj festivala. Kulturpunkt