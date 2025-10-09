Kad baterije rade prekovremeno

Znanstvenici s UCLA razvili su PEDOT nanovlakna s izvanrednim kapacitetom pohrane energije, čak 100 puta vodljivijima od komercijalnih alternativa. Ova nanovlakna omogućuju izradu superkondenzatora s kapacitetom preko 4600 milifarada po kvadratnom centimetru i 70.000 ciklusa punjenja. Vertikalni rast materijala povećava površinu za pohranu naboja, čime se otvara put za primjene u električnim vozilima, prijenosnoj elektronici i sustavima obnovljive energije. PEDOT, dosad korišten za zaslone i pametne prozore, sada postaje ključan za učinkovitu i održivu pohranu energije. Revija HAK