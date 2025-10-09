Kad baterije rade prekovremeno

Šibenik dobiva najveće baterijsko skladište energije u Hrvatskoj - Monitor.hr
Šibenik dobiva najveće baterijsko skladište energije u Hrvatskoj

Hrvatska ubrzava zelenu tranziciju izgradnjom najvećeg baterijskog skladišta energije u državi – 60 MW snage i 120 MWh kapaciteta – u sklopu projekta na lokaciji IMPOL-TLM u Šibeniku. Ugovor o dodjeli 19,8 milijuna eura bespovratnih sredstava potpisan je u Ministarstvu gospodarstva, a cijela investicija iznosi oko 60 milijuna eura. Projekt, koji bi trebao biti dovršen iduće godine, omogućit će bolje korištenje obnovljivih izvora, stabilniju mrežu i manju ovisnost o fosilnim gorivima. Bauštela


23.01. (17:00)

Kad plastika postane superjunak za energiju

PEDOT nanovlakna: revolucija u pohrani energije

Znanstvenici s UCLA razvili su PEDOT nanovlakna s izvanrednim kapacitetom pohrane energije, čak 100 puta vodljivijima od komercijalnih alternativa. Ova nanovlakna omogućuju izradu superkondenzatora s kapacitetom preko 4600 milifarada po kvadratnom centimetru i 70.000 ciklusa punjenja. Vertikalni rast materijala povećava površinu za pohranu naboja, čime se otvara put za primjene u električnim vozilima, prijenosnoj elektronici i sustavima obnovljive energije. PEDOT, dosad korišten za zaslone i pametne prozore, sada postaje ključan za učinkovitu i održivu pohranu energije. Revija HAK