Kad baterije rade prekovremeno
Šibenik dobiva najveće baterijsko skladište energije u Hrvatskoj
Hrvatska ubrzava zelenu tranziciju izgradnjom najvećeg baterijskog skladišta energije u državi – 60 MW snage i 120 MWh kapaciteta – u sklopu projekta na lokaciji IMPOL-TLM u Šibeniku. Ugovor o dodjeli 19,8 milijuna eura bespovratnih sredstava potpisan je u Ministarstvu gospodarstva, a cijela investicija iznosi oko 60 milijuna eura. Projekt, koji bi trebao biti dovršen iduće godine, omogućit će bolje korištenje obnovljivih izvora, stabilniju mrežu i manju ovisnost o fosilnim gorivima. Bauštela