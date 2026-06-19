Gdje se pije, a gdje se tuguje?

Prema podacima platforme Numbeo, Šibenik je rekorder po najjeftinijem domaćem pivu na hrvatskoj obali, gdje pola litre u restoranu košta 2,75 eura. S druge strane, neslavni vrh ljestvice drži općina Gradac s cijenom od čak 8,50 eura za pola litre, iako uz ogradu zbog malog broja recenzija. U Dubrovniku, Zadru i Makarskoj domaće pivo stoji oko 5 eura, u Splitu 4,25 eura, dok je na sjevernom Jadranu (Pula, Poreč, Opatija) cijena oko 3 eura. Rijeka drži prosjek od 3,33 eura. Pun kufer