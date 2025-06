Kurve, janjetina i Guinness

Povodom 60. rođendana Guinnessove knjige rekorda, The Atlantic je istražio zašto se ljudi upuštaju u ludosti samo kako bi se upisali u knjigu. Stručnjaci kažu kako svi ljudi teže uspjehu, moći i osjećaju pripadnosti, a ako to ne mogu ostvariti na uobičajen način, to će pokušati na neuobičajene načine.