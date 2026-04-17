Vrane i golubovi dobivaju društvo
Širenje gradova briše granice između urbanih područja i divljine: Divlje životinje se ‘prilagođavaju’ životu u urbanim središtima
Urbanizacija briše granice između vrsta: od New Yorka do New Delhija, divlje životinje prolaze kroz bihevioralnu homogenizaciju. Zbog zajedničkih faktora poput buke, topline i dostupnosti otpada, životinje gube prirodni oprez i razvijaju slične obrasce – postaju hrabrije, glasnije i ovisnije o ljudima. Iako ova prilagodba omogućuje preživljavanje u betonskoj džungli, ona uzrokuje gubitak genetske i ponašajne raznolikosti. Smanjena otpornost na ekološke promjene, gubitak migracijskih ruta i češći sukobi s ljudima ukazuju na potrebu za pametnijim urbanim planiranjem kako bismo očuvali biološko bogatstvo unutar naših gradova. Science Alert, tportal