Širenje gradova briše granice između urbanih područja i divljine: Divlje životinje se 'prilagođavaju' životu u urbanim središtima
Danas (18:00)

Vrane i golubovi dobivaju društvo

Širenje gradova briše granice između urbanih područja i divljine: Divlje životinje se ‘prilagođavaju’ životu u urbanim središtima

Urbanizacija briše granice između vrsta: od New Yorka do New Delhija, divlje životinje prolaze kroz bihevioralnu homogenizaciju. Zbog zajedničkih faktora poput buke, topline i dostupnosti otpada, životinje gube prirodni oprez i razvijaju slične obrasce – postaju hrabrije, glasnije i ovisnije o ljudima. Iako ova prilagodba omogućuje preživljavanje u betonskoj džungli, ona uzrokuje gubitak genetske i ponašajne raznolikosti. Smanjena otpornost na ekološke promjene, gubitak migracijskih ruta i češći sukobi s ljudima ukazuju na potrebu za pametnijim urbanim planiranjem kako bismo očuvali biološko bogatstvo unutar naših gradova. Science Alert, tportal


Lako za lisicu, sve je dobro dok nije zmija, vepar, vuk ili medvjed

Lisica u dvorištu, što učiniti u tom slučaju? Lov na divljač u krugu sto metara od naselja je zabranjen…

Drugim riječima, ova lisica koja se našla u dvorištu kuće kod Koprivnice nije posao za lovce, nego za to nadležne institucije, odnosno u ovom slučaju Grad Koprivnicu i njihovu komunalnu službu. Ako imate sličan slučaj, zabrinuli ste se ili možda uplašili, valja učiniti sljedeće: nazvati komunalnog redara (ako u jedinici lokalne samouprave nije propisano drugačije), koji izlazi na teren te ide u daljnje postupanje. Zove lovočuvara, odnosno osobu zaduženu za zaštitu divljači. Sukladno procjeni i preporuci lovočuvara dalje se postupa… Klikaj

25.08.2024. (20:00)

Kako siješ, tako ćeš i žeti

Napadi divljih životinja na ljude u stalnom su porastu

Napadi divljih životinja na ljude čine se čestima. Koliko smo samo puta čuli da je nekoga negdje napao medvjed ili divlja svinja? Čak su prijavljeni napadi morskih riba na kupače. Tri su vrlo uobičajena razloga za napad divljači na ljude, od kojih je neke lakše spriječiti od onih drugih. Prvi od njih podrazumijeva napade temeljene na njihovoj urođenoj agresiji, što se odnosi na ženke koje štite svoje mlade ili životinje čiji je cilj zaštititi izvor hrane. Predatorski napadi ili oni povezani s grabežljivcima prilično su rijetki i čine samo 17 posto napada na ljude, a događaju se kad divlje životinje vide čovjeka kao plijen. Prevencija je moguća, a to je – držati se podalje od njihovih staništa. Ponekad napade izazovu ljudi koji se požele fotografirati s njima ili hraniti ih. Gotovo pedeset posto zabilježenih napada moglo se izbjeći samo da su ljudi reagirali drugačije. Napadi su češći i zbog klimatskih promjena, ali i širenja gradova na margine prirode. tportal

Svjetski dan divljih vrsta posvećen je oporavku ključnih vrsta za obnovu ekosustava

Velika mica

Puma je doista stigla na sjever Hrvatske, pronađeni otisci šapa

Tim Večernjeg lista uputio se na istraživanje ornitološkog rezervata Veliki Pažut kod ušća Mure u Dravu i naišao na neoborivi dokaz da se na sjeveru Podravine zaista kretala puma. Stručnjak tvrdi da se prema pronađenim otiscima šapa može utvrditi i veličina i težina, a pretpostavljaju da bi životinja mogla težiti i oko 50 kilograma. Otisak šape veličine je prosječne ljudske ruke, što znači da je riječ o odraslom primjerku. Kako je puma tamo dospjela i dalje se ne zna. Za pretpostaviti je da je pobjegla nekome tko ju je držao kao kućnog ljubimca, možda čak i u susjednoj Mađarskoj. Očekuje se organizirani lov na pumu kako bi je vratili u njezino prirodno stanište ili sigurno utočište za divlje životinje. Danica

Odi, mic mic

Na sjeveru Hrvatske snimljena divlja zvijer, sumnja se da je nekome ‘pobjegla’ puma

Na posebnom ornitološkom rezervatu Veliki Pažut kod ušća rijeke Mure u Dravu primijećena je nepoznata divlja zvijer, a stručnjaci za divlje životinje pretpostavljaju da je riječ o pumi (HRT). Na snimci, koja je nastala prije desetak dana i čija je autentičnost potvrđena, vidi se da je riječ o životinji nalik divljoj mački, visine oko 80 cm i duljine 1,5 metara. Međutim, kako je snimljena po mraku, ne može se točno utvrditi o kakvoj je životinji riječ ni koje je boje. Također nije poznato ni kako se uopće našla u ovom kraju, sumnja se da je najvjerojatnije pobjegla nekome tko ju je držao kao kućnog ljubimca. Danica

Trgovci patnjom

Zapanjujuće činjenice o krijumčarenju divljih životinja

5. lipnja je Svjetski dan zaštite okoliša, a ove godine je poseban naglasak stavljen zaštitu divljeg života. Godišnja vrijednost ilegalne trgovine divljim vrstama iznosi između 15 i 20 milijardi eura te je po vrijednosti odmah iza ilegalne trgovine drogom i oružjem. Posebice je zabrinjavajuće stanje sa slonovačom te trgovinom kožom i kostima tigrova. U divljini se trenutno nalazi 3.200 tigrova, a u jugoistočnoj Aziji nalazi se više od 700 tigrova u zatočeništvu. Guardian, Mashable