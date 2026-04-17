Vrane i golubovi dobivaju društvo

Napadi divljih životinja na ljude čine se čestima. Koliko smo samo puta čuli da je nekoga negdje napao medvjed ili divlja svinja? Čak su prijavljeni napadi morskih riba na kupače. Tri su vrlo uobičajena razloga za napad divljači na ljude, od kojih je neke lakše spriječiti od onih drugih. Prvi od njih podrazumijeva napade temeljene na njihovoj urođenoj agresiji, što se odnosi na ženke koje štite svoje mlade ili životinje čiji je cilj zaštititi izvor hrane. Predatorski napadi ili oni povezani s grabežljivcima prilično su rijetki i čine samo 17 posto napada na ljude, a događaju se kad divlje životinje vide čovjeka kao plijen. Prevencija je moguća, a to je – držati se podalje od njihovih staništa. Ponekad napade izazovu ljudi koji se požele fotografirati s njima ili hraniti ih. Gotovo pedeset posto zabilježenih napada moglo se izbjeći samo da su ljudi reagirali drugačije. Napadi su češći i zbog klimatskih promjena, ali i širenja gradova na margine prirode. tportal