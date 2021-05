Sustav na aparatima

Uskoro će se početi razgovarati o promejenama zakoona o mirovinskom osiguranju pa se u Sindikatu umirovljenika Hrvatske pripremaju za to. Jedno od pitanja je i rad u mirovini. U Njemačkoj i Austriji propisano je koliku zaradu umirovljenici mogu ostvariti bez oporezivanja, u ostalim zemljama takvog ograničenja nema. U Hrvatskoj je pak pravo takvog zapošljavanja omogućeno samo braniteljima. Definitivno nije u redu diskriminirati umirovljenike… [expand trigpos=”below” title=”više” swaptitle=”manje”]te držimo da bi trebalo uvesti jedinstveno rješenje za sve. Naš je prijedlog da se omogući rad svim umirovljenicima, i to tako da bi onaj koji radi do pola radnog vremena, bez obzira na kojoj je osnovi umirovljen, općim ili posebnom propisima, zadržavao cijelu mirovinu. A za umirovljenike koji žele raditi puno radno vrijeme, predlažemo da dobivaju polovinu svoje mirovine. Inzistirat ćemo na tom prijedlogu – kažu u Sindikatu umirovljenika Hrvatske.[/expand]