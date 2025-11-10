Sjećanje na Kristalnu noć u Zagrebu - Monitor.hr
Kad kultura čuva opomenu, a policija čuva publiku

Sjećanje na Kristalnu noć u Zagrebu

U Zagrebu je ispred spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima obilježena Kristalna noć, pogrom nad Židovima iz 1938. Uvodnu pjesmu otpjevala je Jovana Lukić, a Zoran Pusić upozorio na dugogodišnje poticanje mržnje i opasnost od netolerancije. Podsjetio je da je nasilje nad Židovima bilo rezultat propagande, predrasuda i radikalizacije. Skup je pozvao na oprez prema relativiziranju ustaške retorike i antisemitizma danas. Među okupljenima bili su i saborski zastupnici Milorad Pupovac i Sandra Benčić. Novosti


