Ajde priznaj, jesi probala većeg?

To nadasve osobno pitanje ovisi o mnogim parametrima, ponajprije o dinamici i osjećajima povjerenja u odnosu. Neki ljudi pronalaze smisao u iskrenom dijeljenju svojih iskustava iz prošlosti, jer vjeruju da to gradi povjerenje, potiče iskrenu komunikaciju i općenito bolje međusobno razumijevanje. Na koncu, to bi moglo pomoći u rješavanju problema, raspravi o preferencijama, postavljanju granica i izgradnji čvrstih temelja u intimnosti i emocionalnoj povezanosti. S druge strane, neki smatraju kako bi to mogao biti način izazivanja nesigurnosti ili sukoba, a mogao bi nastati problem koji često izaziva distancu. No, psiholozi smatraju kako obadvije strane moraju biti spremne za to, a važna je i namjera iza razgovora o tome. 24 sata