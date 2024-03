Dok čekaš odgovor na poruku

U svom osmom i do sada najbogatijem izdanju Infogamer se ove godine proteže na sedam paviljona Zagrebačkog velesajma, a svoje će igrice predstaviti najveće svjetske izdavačke kuće, kao i indie developeri. Activision će predstaviti Call of Duty: Modern Warfare, Sony pokazuje najjače PlayStation 4 igrice, Ubisoft ima hit Tom Clancy’s The Division 2, u World of Warships dodane su podmornice, dok će Games Revolted imati premijeru beta verzije svoje dark fantasy kartaške strategije Phageborn na preko 40 igračkih mjesta. Sajam traje do 17. studenog, jednodnevna ulaznica je 50 kuna, za sve dane 100. Bug.hr…