Središnju Hrvatsku ponovno je pogodio snažniji potres u 23.44. EMSC javlja da je potres bio jačine 2.2 po Richteru s epicentrom devet kilometara od Zagreba na dubini od dva kilometra. Osjetili su ga i na Forum.hr. 24 sata

M2.2 #earthquake (#potres) strikes 9 km NW of Zagreb – Centar (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/xKnRHRnmV2

