Ponovno ćemo se svađati za Šćukin berek

Hrvatska je od samostalnosti do danas izgradila respektabilnu cestovnu infrastrukturu. Mnogi su krajevi zemlje zbog toga oživjeli, no tijekom euforije izgradnje prometnica našlo se tu i mnogo kilometara cesta, mostova i tunela koji ne služe baš ničemu. Most na Korani možda je najpoznatiji primjer apsurdne gradnje. Građevina duga 304 metra koštala je 50 milijuna kuna, no most nema pristupnih cesta ni s jedne, ni s druge strane, piše Dnevnik.hr.