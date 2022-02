Močvarna staništa su područja tla natopljena vodom i utočišta su biološkoj raznolikosti, a mogu se pronaći na svakom kontinentu osim Antarktike. One djeluju poput spužvi koje, ovisno o količini podzemne i površinske vode, otpuštaju ili zadržavaju vodu. One kontroliraju poplave, prazne vodene rezerve, zadržavaju i talože nanose te neutraliziraju razne otrove. Dok rastu, biljke hvataju ugljik iz atmosfere, a zbog izmjene plime i oseke ih more bogato sedimentima preplavljuje. More u tom procesu zatrpava lišće i korijenje u mulj koji se nalazi na dnu, pa tako doslovno možete vidjeti skladištenje ugljika. Nedostaje svijest o potencijalu ovih sustava za pohranu organskog ugljika što nam može pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Green