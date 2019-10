Autoritarni staljinist

Još nismo našli odjek o jučerašnjem gostovanju Žižeka u Filozofskom teatru Srećka Horvata, no, zato evo svježe objave Slavoja Žižeka, koju dijeli Horvat, o trenutnom stanju EU sa savjetom za koga glasati i zašto. Zvuči privlačnije od svih domaćih ponuđača. Na žalost, DieM25 (Democracy in Europe Movement 2025) nema, koliko nam je poznato, predstavnika u Hrvatskoj. Srećko Horvat je na listi u Njemačkoj (Demokratie in Europe). Sjajan “spot”.

"You can fight global capital only through a global, democratic, leftist movement. Only @DiEM_25 and @deineuropa [#DiEM25's German political party] put this clearly in its programme" – Slavoj Žižek on @DiEM_25 #HopeIsBack #GreenNewDeal #EUelections2019 #EP2019 pic.twitter.com/UXT9G8xtaH

— DiEM25 (@DiEM_25) 5. svibnja 2019.