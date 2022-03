Svaka čast!

To je slovenski premijer Janez Janša objavio u nedjelju na Twitteru da diplomati idu u Kijev dobrovoljno. Janša je prošli tjedan u društvu s poljskim i češkim premijerima posjetio Kijev i sastao se sa Zelenskim.

Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same. 🇺🇦needs direct diplomatic support. @SLOinUKR @ukraineoffice @Kabmin_UA_e @ua_parliament @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #defendUkraine @KyivPost @visegrad24

— Janez Janša (@JJansaSDS) March 20, 2022