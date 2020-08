Brojke govore

Nakon što je krajem ožujka i tijekom travnja ove godine smrtnost u Europi bila viša nego prijašnjih godina, najnoviji podaci Europskog monitoringa smrtnosti govore kako je posljednja tri mjeseca brojka smrtnosti unutar prosjeka posljednjih pet godina. Od 1. siječnja do 16. kolovoza zabilježeno je ukupno 204.634 smrti, a u istom razdoblju 2019. godine bilo je 67.205 tisuća. No, ako se gleda tjedna razina, najkritičnije je bilo krajem ožujka te u travnju kada je umiralo 25 do 35 tisuća ljudi više nego prijašnjih godina. Index…

Jeste li znali da je povećana smrtnost zbog pandemije Covid-19 u Europi (24 zemlje nabrojane u komentaru) trajala svega… Gepostet von Statističar am Donnerstag, 27. August 2020