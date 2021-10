Uragan Ida pogodio je u nedjelju američku državu Louisianu, jugozapadno od New Orleansa, kao uragan 4 stupnja, objavio je Nacionalni centar za uragane u Miamiju. Donio je sa sobom maksimalne vjetrove od oko 240 kilometara na sat kada je pogodio obalu nakon prelaska Meksičkog zaljeva, dodao je NHC. NASA je na Twitteru objavila fotografiju uragana s Međunarodne svemirske postaje malo prije nego što je Ida došla do obale Louisiane. Index

Hurricane Ida is seen by @Space_Station crew member @Thom_Astro, hours before the storm’s landfall in Louisiana.

Observing hurricanes from space helps us work with partner agencies like @NOAA and @FEMA to support preparation and disaster response: https://t.co/9Agx7JVn5O pic.twitter.com/cjLcAM1Z54

