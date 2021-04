Walk this way

Jučer se dogodio astronomski fenomen velika konjunkcija kad su se Jupiter i Saturn približili jedan drugom, barem gledano sa Zemlje, a Bug.hr je odabrao najbolje fotografije ove lijepe pojave.

The #GreatConjunction of #Jupiter and #Saturn thru my telescope just after 6pm. 4 of Jupiter's moons; Europa, Ganymede, Io & Callisto, and Saturn's Titan moon visible. Stacked many images for more clarity and color. Nexstar Celestron 6SE with Nikon D750 attached. #scwx #ncwx pic.twitter.com/vzP2IAuFnS

— Ed Piotrowski (@EdPiotrowski) December 22, 2020