Od panela koji dišu do firmi na Mjesecu – jer zašto ne?

Na SFeraKonu 2025, znanstveni program HISPACE-a “Say HI to SPACE” okupio je 820 posjetitelja i 16 predavača iz svijeta svemira, tehnologije i umjetnosti. Od ionizacijskih satelitskih motora i AI robota do blockchain financija i svemirskog prava, domaći stručnjaci pokazali su kako Hrvatska itekako ima mjesto u globalnoj svemirskoj utrci. Naglasci su bili na održivosti, inovacijama i pravnim izazovima, a publiku su oduševili i govori o tamnoj materiji te mogućnostima života izvan Zemlje. Zaključak: svemir više nije tako daleko, pogotovo kad dolazi s hrvatskim potpisom. Poslovni