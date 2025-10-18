Soblinečka jezera bi mogla postati novi gradski rekreacijski park - Monitor.hr
Sesvetska rivijera dobiva paparazzi-friendly bajere

Soblinečka jezera bi mogla postati novi gradski rekreacijski park

U Soblincu, na istoku Zagreba, predstavljena je ideja o novom rekreacijskom parku uz Soblinečka jezera, koja čine četiri umjetna bajera. Gradonačelnik Tomašević najavio je izradu Studije i Urbanističkog plana uređenja, dok su učenici OŠ Ivana Granđe osmislili imena jezera: Žabac, Barić, Prigorsko jezero i Bajerovac. Manifestaciji je prisustvovalo više od 500 Sesvećana, uz glazbene nastupe, domaće vino i kestene. Udruga Zelene i Plave Sesvete poziva na zaštitu i očuvanje jezera te aktivno uključivanje građana u planiranje sadržaja, čime bi Soblinec postao pravi gradski dragulj. Jutarnji


