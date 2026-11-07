Sociolog: Hrvati ne prosvjeduju zbog straha od represije i stava da ne treba "talasati" - Monitor.hr
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A i nije nam tako loše, izgleda

Sociolog: Hrvati ne prosvjeduju zbog straha od represije i stava da ne treba “talasati”

Dok diljem Europe i regije mladi masovno izlaze na ulice zbog visokih troškova života i korupcije, u Hrvatskoj su takvi prosvjedi rijetki. Inicijativa “Vrijeme za promjene” najavila je okupljanja u više gradova za 12. prosinca, no sociolog Krešimir Krolo ističe da Hrvatska nema kulturu masovnog prosvjedovanja. Zbog povijesnog straha od represije („s rogatima se ne valja bosti“) i stava da se ne treba previše „talasati“, Hrvati teško izlaze na ulice. Prema Kroli, egzistencijalni uvjeti moraju postati ekstremno teški da bi se pokrenuo masovniji bunt. N1


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