A i nije nam tako loše, izgleda

Dok diljem Europe i regije mladi masovno izlaze na ulice zbog visokih troškova života i korupcije, u Hrvatskoj su takvi prosvjedi rijetki. Inicijativa “Vrijeme za promjene” najavila je okupljanja u više gradova za 12. prosinca, no sociolog Krešimir Krolo ističe da Hrvatska nema kulturu masovnog prosvjedovanja. Zbog povijesnog straha od represije („s rogatima se ne valja bosti“) i stava da se ne treba previše „talasati“, Hrvati teško izlaze na ulice. Prema Kroli, egzistencijalni uvjeti moraju postati ekstremno teški da bi se pokrenuo masovniji bunt. N1