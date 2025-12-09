Kad samuraji, Emmyji i lijepe korice udruže snage

Lumenovo dvodijelno izdanje “Šoguna” Jamesa Clavella ponovno je probudilo interes za ovu epsku priču o moći, časti i sukobu kultura u Japanu 1600. godine. Roman prati engleskog pilota Johna Blackthornea koji nakon brodoloma dospijeva među samuraje i u vrtlog političkih intriga. Kombinacija bogate povijesne fikcije, napetosti i dojmljivog prikaza japanske tradicije učinila je “Šogun” trajnim klasikom. Novi val popularnosti potaknula je i nagrađivana TV adaptacija iz 2024.–2025., koja je romanu donijela novu generaciju čitatelja. Ravno do dna