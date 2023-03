Otkako je počela Putinova invazija na Ukrajinu, nestalo je na desetke tisuća ruskih vojnika. Njihove obitelji nikad nisu dobile njihova tijela, ne mogu ih pokopati niti tražiti odštetu od države. Uporno šalju upite bolnicama i mrtvačnicama, traže odgovore od ruskog Ministarstva obrane i objavljuju poruke o nestalima u grupama na društvenim mrežama. Točan broj nestalih nije poznat, a čelnik grupe za ljudska prava Sergej Krivenko smatra da se radi o najmanje 25.000 ljudi. “Nestali su uglavnom mrtvi, ali njihova tijela nisu pronađena. U ovom trenutku sigurno znamo o 12.000 potvrđenih mrtvih. Broj nestalih je vjerojatno dvostruko veći”, kaže Krivenko. Zapadni obavještajci procjenjuju da je poginulo između 40.000 i 60.000 ruskih vojnika u Ukrajini. Rusija je u veljači gubila i po 2000 vojnika na svakih 100 osvojenih metara bojišta u istočnoj Ukrajini. Ratujući tehnikom “ljudskih valova”, Putinovi zapovjednici na tisuće Rusa bez milosti svakodnevno razbijaju o stijene ukrajinske obrane, baš kao da je riječ o morskim valovima, a ne živim ljudima. Slobodna

Bakhmut.

There’s no more room in hell. pic.twitter.com/WLuMidGCxt

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) January 7, 2023