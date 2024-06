Sunce je nemilosrdno

Sve je šokirala vijest da je Michael Mosley, liječnik i poznati TV voditelj u Velikoj Britaniji, pronađen mrtav ranije ovog mjeseca nakon što je pješačio po visokim temperaturama na grčkom otoku Symi. Ali to je sada jedan od niza smrtnih slučajeva i nestanaka turista u Grčkoj jer zemlja trpi snažan toplinski val ranog ljeta s temperaturama koje prelaze 40 stupnjeva. “Postoji zajednički obrazac”, rekao je za Reuters Petros Vassilakis, glasnogovornik policije za Južni Egej. “Svi su otišli na planinarenje po visokim temperaturama.”

Mnogima će biti poznat osjećaj usporenosti i lijenosti toplog ljetnog dana. No kako se toplina povećava, to može imati ozbiljne posljedice. To nisu samo opekline i pregrijavanja, već donošenje loših odluka i zamagljeno prosuđivanje. Još gore prolaze stariji od 50 godina (a svi nedavno nestali su 50+). Pokraj boravka u hladu, pijenja dovoljno vode i nošenja široke odjeće, preporučuje se niz stvari, pa i redovita tjelovježba, kojom možete postati otporniji na veće temperature. tportal